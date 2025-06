Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrgäste prellen Taxifahrer

Siegburg (ots)

Am Sonntagmorgen (15. Juni) meldete sich ein Taxifahrer in Siegburg bei der Polizei, da er Opfer eines Betrugs geworden war. Der 44 Jahre alte Mann aus Overath gab den Polizisten gegenüber an, dass er eine vierköpfige Personengruppe gegen 08:10 Uhr in Much-Schwellenbach aufgenommen und dann auf deren Wunsch hin zum Siegburger Bahnhof gebracht habe. Dort habe man bei einem Geldinstitut Geld abheben wollen, um die Taxirechnung in Höhe von knapp 60 Euro zu bezahlen. Als dann jedoch alle vier Fahrgäste das Taxi verließen, forderte der Personenbeförderer diese auf, stehen zu bleiben. Die jungen Männer seien jedoch in Richtung des Bahnhofs und dort die Treppen hinunter in Richtung der Gleise der Linie 66 gelaufen. Der 44-Jährige habe die Flüchtenden noch verfolgt, aber dann aus den Augen verloren, als sie in Richtung der Hochstraße davonrannten. Der Taxifahrer beschrieb seine Fahrgäste als männlich und jugendlichen Alters. Einer soll eine bunte Brille und ein anderer eine Art Dreadlocks getragen haben. Ein dritter habe einen dunklen Teint gehabt. Eine sofortige polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt, bittet um Hinweise zur Identität der vier Tatverdächtigen. Wer zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3121. (Uhl)

