POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verkehrsunfall beim Einfahren in die Basler Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 02.05.2025, gegen 08.20 Uhr, kam es bei der Bushaltestelle in Höhe der Basler Straße 38 zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer wollte von einem Innenhof vor einem an der Bushaltestelle stehenden Bus nach links in die Basler Straße in Richtung Wyhlen einbiegen. Dabei übersah er einen 48-jährigen Motorradfahrer, welcher zuvor hinter dem Bus fuhr und den Bus an der Haltestelle überholte. Vor dem stehenden Bus kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Hinter dem stehenden Bus befindet sich an einer Fußgängerfuhrt eine Lichtzeichenanlage. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der beiden Beteiligten, der Motorradfahrer könnte bei Rotlicht der Lichtzeichenanlage über die Fußgängerfurt gefahren sein, sucht der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen Zeugen. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07624 98900 erreichbar. Insbesondere wird der Fahrer eines Lieferwagens einer Bäckerei gesucht, welcher dies beobachtet haben soll. Auch er möge sich bitte mit dem Polizeiposten in Verbindung setzen.

