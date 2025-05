POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall wegen Igel, welcher eine Kreisstraße querte

Freiburg (ots) - Bereits am Montag, 28.04.2025, gegen 16.20 Uhr, soll der Fahrer eines silbergrauen Mercedes-Benz an einem Fußgängerüberweg in der Hardtstraße womöglich eine Radfahrerin und drei Kinder gefährdet haben. Eine Pkw-Fahrerin hielt an einem Fußgängerüberweg in der Hardtstraße an, um einer Frau und drei Kindern, welche mit Fahrrädern unterwegs ...

