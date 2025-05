Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Radfahrerin gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, 28.04.2025, gegen 16.20 Uhr, soll der Fahrer eines silbergrauen Mercedes-Benz an einem Fußgängerüberweg in der Hardtstraße womöglich eine Radfahrerin und drei Kinder gefährdet haben. Eine Pkw-Fahrerin hielt an einem Fußgängerüberweg in der Hardtstraße an, um einer Frau und drei Kindern, welche mit Fahrrädern unterwegs waren, die Überquerung des Fußgängerüberwegs zu ermöglichen. Plötzlich sei ein Pkw an den Fußgängerüberweg herangefahren, welcher zuvor von der Rathenaustraße nach links in die Hardstraße einbog und habe die am Fußgängerüberweg wartende Pkw-Fahrerin überholt, obwohl sich noch die Frau und ein Kind mit ihren Fahrrädern auf dem Fußgängerüberweg befanden. Womöglich wurde die Frau oder / und das Kind von dem überholenden Pkw-Fahrer gefährdet. Das Kennzeichen des überholenden silbergrauen Mercedes-Benz sei bekannt. Nun sucht das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, die Frau, welche mit den drei Kindern den Fußgängerüberweg überquerte. Diese möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen.

