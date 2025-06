Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontal mit Motorrad gegen Pkw/ Motorradfahrer schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Donnerstagabend (12. Juni) wurde die Polizei gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Hennef gerufen. Nach ersten Meldungen sollte ein Motorradfahrer frontal gegen einen Pkw gestoßen sein. Vor Ort auf der Landesstraße 352 (L 352) in Höhe der Ortschaft Allner bestätigten sich die Angaben. Ein 21 Jahre alter Kradfahrer war auf der L 352 aus Richtung Allner kommend in Fahrtrichtung Happerschoß unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam der aus Wachtberg stammende Mann mit seinem Kraftrad im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam ihm ein Pkw entgegen. Dessen Fahrer versuchte noch, dem motorisierten Zweirad auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der 21-Jährige schwer verletzt - Lebensgefahr bestand laut hinzugerufener Rettungskräfte nicht. Der 61-jährige Autofahrer und seine 60-jährige Beifahrerin (beide kommen aus Bornheim) erlitten leichte Verletzungen. An dem Opel und der Suzuki entstand Sachschaden in geschätzter fünfstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge wurden durch ein entsprechendes Unternehmen abgeschleppt. Nach der Verkehrsunfallaufnahme an der Unfallstelle hat das zuständige Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der 21-Jährige, der vor Ort nicht zum Unfallhergang befragt werden konnte, muss sich im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell