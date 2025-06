Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 77-Jähriger wird Opfer von Telefonbetrügern

Niederkassel (ots)

Am Dienstag (10. Juni), gegen 12:15 Uhr, erschien ein 77-Jähriger aus Niederkassel stammender Geschädigter auf der Polizeiwache Troisdorf, um einen Betrug zu seinem Nachteil zu melden. Insgesamt erbeuteten Betrüger knapp 10.000 Euro von ihrem Opfer. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, am vergangenen Montag (09. Juni) einen vorgeblich von seiner Bank stammenden Anruf erhalten zu haben. Über die Skizzierung unwahrer Tatsachen wurde der Niederkasseler durch die weiblich klingende Anruferin dazu angewiesen, zwei Überweisungen mit Einzelbeträgen in Höhe von knapp 5.000 Euro an zwei unterschiedliche Konten vorzunehmen. Den Anweisungen folgte der Senior und überwies das Geld. Die durch die unbekannten Täter genutzte Begehungsweise wird als das Phänomen des sogenannten Call-ID Spoofing beschrieben. Hierbei werden Anrufe von einer vorgetäuschten Nummer aus vorgenommen. Der Senior wurde im Nachgang der Anzeigenaufnahme hinreichend sensibilisiert und über die Betrugsmasche informiert. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises fortgeführt. Die Polizei rät, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Geben Sie am Telefon keine sensiblen Daten Preis. Ihre Bank wird Sie nie telefonisch dazu auffordern, Bankgeschäfte zu tätigen. Legen Sie im Zweifel auf und rufen Sie Ihre Bank mit einer selbstrecherchierten Nummer an oder ziehen Sie eine Vertrauensperson heran. (AM)

