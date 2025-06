Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Ruppichteroth (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (12. Juni) kam es in Ruppichteroth-Ennenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Ruppichteroth schwer verletzt wurde.

Gegen 6:40 Uhr befuhr der junge Mann mit seiner Yamaha die Landesstraße 312 aus Herrchen kommend in Fahrtrichtung Ennenbach. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor Ennenbach verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Graben und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen.

Der 24-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ersthelfer versorgten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Verunglückten fest. Ein Zeuge berichtete zudem, der Mann habe ausdrücklich darum gebeten, die Polizei nicht zu verständigen, da er alkoholisiert sei und keinen Führerschein besitze.

Ein Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich. Der Verletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Motorrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Sachschaden wurde auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (Ost)

