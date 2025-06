POL-SU: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Troisdorf (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden am Freitag (13. Juni) in Troisdorf und Sonntag (15. Juni) in Hennef jeweils Einbrecher von ihren Tatorten verscheucht. In Troisdorf gab die Bewohnerin eines Hauses im Akazienweg im Ortsteil Kriegsdorf an, gegen 15:45 Uhr in ihrem Garten gesessen zu haben. Als sie dann ein lautes Geräusch aus dem Nachbargarten hörte, habe sie sich zunächst gedacht, irgendetwas sei um- ...

mehr