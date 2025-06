Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher an zwei Tatorten verscheucht

Troisdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden am Freitag (13. Juni) in Troisdorf und Sonntag (15. Juni) in Hennef jeweils Einbrecher von ihren Tatorten verscheucht. In Troisdorf gab die Bewohnerin eines Hauses im Akazienweg im Ortsteil Kriegsdorf an, gegen 15:45 Uhr in ihrem Garten gesessen zu haben. Als sie dann ein lautes Geräusch aus dem Nachbargarten hörte, habe sie sich zunächst gedacht, irgendetwas sei um- oder heruntergefallen. Sie habe dann laut "Hallo" gerufen, aber keine Reaktion darauf erhalten. Als kurz darauf wieder ein lautes Geräusch aus der gleichen Richtung zu hören war, habe sie sich in Richtung des Nachbargartens begeben und dort eine fremde Person gesehen. Der männliche Jugendliche, der etwa 1,70 Meter groß gewesen sein soll, habe bei Erblicken der Zeugin die Örtlichkeit fluchtartig in unbekannte Richtung verlassen. Der Tatverdächtige habe blondes Haar mit Mittelscheitel, eine dunkle Hose sowie ein schwarzes Trikot mit weißen Streifen und übergroße weiße Handschuhe getragen. Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr nahm die Bewohnerin eines Hauses in der Straße "Im Dorn" in Hennef-Hülscheid ebenfalls verdächtige Geräusche und Taschenlampenschein im Erdgeschoss wahr. Sie rief vom Obergeschoss aus laut, ob jemand da sei und erhielt keine Antwort. Jedoch konnte sie akustisch wahrnehmen, dass mindestens eine Person das Haus über die Haupteingangstür verließ. In beiden Fällen machten die Tatverdächtigen keine Beute. Wer etwas Verdächtiges zum versuchten Einbruch in Troisdorf beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3221. Angaben zu dem Sachverhalt in Hennef werden unter 02241 541-3521 dankend entgegengenommen. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen und Spuren an den Tatorten gesichert. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell