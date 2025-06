Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw kollidiert mit Linienbus/ Fahrgast verletzt

Siegburg (ots)

In Siegburg kam es am Dienstag (17. Juni) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus, bei dem ein Fahrgast verletzt wurde. Gegen 14:30 Uhr steuerte ein 54 Jahre alter Busfahrer seinen Mercedes-Benz Citaro aus Richtung der Frankfurter Straße über die Wilhelmstraße in Richtung Fußgängerzone. Da die Fußgängerzone in diesem Bereich von Linienverkehr befahren werden darf, wollte der 54-Jährige in diese hineinfahren. Kurz davor befand sich am rechten Fahrbahnrand ein 53 Jahre alter Siegburger mit seinem Toyota Corolla, der diesen augenscheinlich gerade auf der Wilhelmstraße wenden wollte. Der 53-Jährige gab an, zu diesem Zwecke den linken Blinker betätigt zu haben und auf die Fahrbahn gefahren zu sein. Der Bus hätte noch genügend Zeit gehabt, um zu bremsen, sei ihm aber in die linke Fahrzeugseite gefahren. Nach Angaben des Busfahrers und zwei unabhängiger Zeugen hatte der Corolla-Fahrer jedoch keinen Blinker gesetzt, habe den Linienbus offenbar übersehen und sei in diesen hineingefahren. Der 54-Jährige habe noch versucht einen Zusammenprall durch eine Notbremsung zu verhindern. Durch die abrupte Bremsung verletzte sich ein 17-jähriger Fahrgast leicht. Der Jugendliche aus Lohmar wurde zunächst vor Ort in einem Rettungswagen behandelt, der ihn anschließend zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geschätzter Gesamthöhe von etwa 6.000 Euro. Die Polizisten sicherten vor Ort entstandene Unfallspuren und nahmen die Aussagen der Beteiligten und der Zeugen auf. Das Verkehrskommissariat der Siegburger Polizei führt nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Der Pkw-Fahrer muss sich im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

