POL-DN: Kupferrohre an Kirche und an Apotheke gestohlen

Jülich (ots)

In der Zeit wischen Sonntag (30.01.2025) und Mittwoch (02.04.2025) wurden an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in der Stiftherrenstraße und an einer Apotheke am Marktplatz Regenfallrohre entwendet.

Bauarbeiter hatten am Mittwoch gegen 10:00 Uhr das Fehlen der Regenrohre an der Kirche bemerkt und eine Verantwortliche in Kenntnis gesetzt, die dann die Polizei informierte. Vor Ort konnte man feststellen, dass Rohe aus Kupfer sowie ein Teil des Blitzableiters an einem Nebeneingang der Kirche von Unbekannten abmontiert und entwendet worden waren. Die Polizei bemerkte, dass an der Apotheke ebenfalls Regenfallrohre fehlten und setzte die Verantwortlichen in Kenntnis.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Um das Risiko solcher Diebstähle zu verringern, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Das Verlöten einzelner Rohrelemente kann das Abmontieren erschweren.

- Auch der Austausch der Ringschrauben der Fallrohr-Schellen gegen schwere lösbare Schrauben kann dazu beitragen, den Diebstahl zu verhindern.

- Zudem hat eine Beleuchtung mit Bewegungsmeldern oftmals eine abschreckende Wirkung auf Diebe.

