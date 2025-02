Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht an geparktem Pkw - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

03.02.2025 | Kreis Stormarn | 18.01.2025 - 24.01.2025 - Siek

In der Zeit vom 18.01.25 - 24.01.25 ist es in der Straße "Hinterm Dorf" in Siek zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand stellte die 26-jährige Geschädigte ihren grünen Honda Civic in der genannten Zeit am Fahrbahnrand der Straße "Hinterm Dorf" ab. Im Rahmen eines anschließenden Werkstatttermins wurde festgestellt, dass sich an der linken Seite des Kotflügels ein frischer Unfallschaden befindet, der vorher noch nicht aufgefallen war. Der Unfall dürfte daher durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht worden sein.

Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder zum Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer: 04102-4564-0 oder per E-Mail: großhansdorf.pst@polizei.landsh.de entgegen.

