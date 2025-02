Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

03.02.2025 | Kreis Stormarn | 31.01.2025 - 01.02.2025 - Bargteheide / Ahrensburg / Delingsdorf / Elmenhorst

Die Ahrensburger Kriminalpolizei ermittelt nach fünf Einbruchstaten am vergangenen Wochenende rund um Ahrensburg und Bargteheide.

Nach jetzigen Ermittlungen öffneten die unbekannten Täter am 31.01.2025 zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr das rückwärtige Fenster eines Einfamilienhauses in dem Ahornweg in Bargteheide und begaben sich dort in zwei verschiedene Wohnungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Zur Art und Höhe des Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Im weiteren Abendverlauf zwischen 19:15 Uhr und 22:30 Uhr kam es ebenfalls zu einem Einbruch in der Straße "Vogelsang" in Ahrensburg. Zunächst schoben die unbekannten Täter die Rollläden eines Fensters hoch. Im Anschluss wurde das rückwärtige Küchenfenster mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam geöffnet. Im Haus wurde eine niedrige vierstellige Bargeldsumme von einer Vitrine entwendet.

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Straße "Wiebüschen" in Delingsdorf in der Nacht vom 31.01.2025, 15:00 Uhr auf den 01.02.2025, 07:15 Uhr. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte am Morgen Beschädigungen an ihrer Haustür. Zu einem Eindringen in das Objekt ist es aber nicht gekommen.

In der Zeit vom 01.02.25, 11:30 Uhr bis 01.02.2025, 19:15 Uhr wurde eine rückwärtige Terrassentür in der Straße "Buchenweg" in Ahrensburg ebenfalls gewaltsam geöffnet. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit nicht zu Hause. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zu Art und Höhe des Stehlguts ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich am 01.02.2025 zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Straße "Am Sanden" in Elmenhorst. In diesem Fall versuchten die unbekannten Täter, eine Hauseingangstür gewaltsam aufzubrechen. Die Tür hielt dem Einbruch jedoch stand, sodass es glücklicherweise nur zu einem Versuch gekommen ist.

Wer hat im Tatzeitraum in den genannten Ortschaften verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/ 809-0 oder per E- Mail unter: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell