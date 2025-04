Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht auf der Binsfelder Straße - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Montagabend (31.03.2025) kam es auf der Binsfelder Straße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nach einem Auffahrunfall die Unfallstelle verließ, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können.

Nach Angaben einer 58-jährigen Frau aus Merzenich, die den Vorfall am Montagabend auf der Polizeiwache Düren anzeigte, war sie gegen 17:00 Uhr auf der Binsfelder Straße in Richtung Binsfeld unterwegs. An der Kreuzung Binsfelder Straße / B56 musste sie verkehrsbedingt an der Ampelanlage anhalten, als ein anderer Verkehrsteilnehmer ihr auf das Heck des Fahrzeugs auffuhr. Beide stiegen aus ihren Fahrzeugen aus, um den Vorfall zu klären.

Der Unfallverursacher, ein etwa 25 bis 32 Jahre alter Mann mit blonden, kurzen Haaren und einer schlanken Statur, schlug vor, die Fahrzeuge vom Kreuzungsbereich wegzusetzen und die Personalien an einer nahegelegenen Bucht auszutauschen. Die Frau stimmte diesem Vorschlag zu. Als sie sich in ihr Fahrzeug setzte und in Richtung Binsfeld weiterfuhr, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle in unbekannte Richtung, vermutlich in Richtung Stockheim. Der flüchtige Fahrer war etwa 180 cm groß und trug eine Brille. Das beteiligte Fahrzeug wird als weißer Kombi beschrieben. Weitere Angaben zum Fahrzeughersteller oder Kennzeichen konnten leider nicht gemacht werden.

Die Polizei Düren bittet den flüchtigen Fahrer, sich zu melden, um den Vorfall zu klären. Ebenso werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die zuständige Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariates zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-5213 entgegen. Außerhalb der der Bürodienstzeiten können sich Zeugen unter der Rufnummer 02421 949-0 melden.

