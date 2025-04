Polizei Düren

POL-DN: Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Düren (ots)

Ein 27-Jähriger wurde gestern (01.04.2025) auf dem Annakirmesplatz erwischt, wie er ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen Pkw führte.

Einer zivilen Polizeistreife fiel gegen 14:50 Uhr auf dem Annakirmesplatz einen Pkw auf, der so nah an Passanten vorbeifuhr, dass diese ausweichen mussten. Bei der nachfolgenden Kontrolle entstand bei den Beamten der Eindruck, dass der 27 Jahre alte Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Schnelltest schlug auf mehrere Substanzen an. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der Dürener nicht; diese hatte er wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bereits abgeben müssen.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt. Zudem wurde das Straßenverkehrsamt über den Vorgang in Kenntnis gesetzt.

