POL-SU: Lichtbildfahndung - Konto mit geklauter Bankkarte geplündert

Siegburg (ots) - In Siegburg kam es am Dienstag (17. Juni) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus, bei dem ein Fahrgast verletzt wurde. Gegen 14:30 Uhr steuerte ein 54 Jahre alter Busfahrer seinen Mercedes-Benz Citaro aus Richtung der Frankfurter Straße über die Wilhelmstraße in Richtung Fußgängerzone. Da die Fußgängerzone in diesem Bereich von Linienverkehr befahren werden darf, wollte der ...

mehr