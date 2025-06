POL-EU: Serie von Fahrzeugaufbrüchen

Euskirchen (ots) - Der Start in den Donnerstagmorgen (5. Juni) verlief für einen Pkw-Besitzer in der Lisztstraße in Euskirchen-Kuchenheim alles andere als gewöhnlich. Als der 36-Jährige aus Euskirchen um 6 Uhr zu seinem Fahrzeug ging, erwartete ihn kein leerer Fahrzeuginnenraum. Ein fremder Mann lag seelenruhig in dem Fahrzeug und schlummerte vor sich hin. Die ...

mehr