POL-EU: Fensterscheibe von Pkw mit Stein eingeschlagen - Mann übernachtet im Fahrzeug

Nettersheim/ Mechernich-Firmenich (ots) - Am Mittwochnachmittag (4. Juni) kam in der Bergstraße in Nettersheim plötzlich Bewegung in die Gartenarbeit - allerdings ohne das Wissen der Besitzerin. Gegen 10 Uhr verlud ein Mann kurzerhand einen Rasenmäher, der in einer Einfahrt stand, auf einen weißen Transporter und fuhr davon. Vom Mähen selbst war dabei allerdings ...

