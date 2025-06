Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rasenmäher auf Achse - Polizei stellt Dieb und bringt Gartengerät wieder nach Hause

Nettersheim/ Mechernich-Firmenich (ots)

Am Mittwochnachmittag (4. Juni) kam in der Bergstraße in Nettersheim plötzlich Bewegung in die Gartenarbeit - allerdings ohne das Wissen der Besitzerin.

Gegen 10 Uhr verlud ein Mann kurzerhand einen Rasenmäher, der in einer Einfahrt stand, auf einen weißen Transporter und fuhr davon.

Vom Mähen selbst war dabei allerdings keine Spur. Doch das Fahrzeug und der Mäher blieben nicht lange verschwunden: Um 16.55 Uhr fiel einem Polizeibeamten in der Alemannenstraße in Mechernich-Firmenich der verdächtige Transporter auf.

Auf der Ladefläche thronte der verschwundene Rasenmäher.

Das Gartengerät wurde vor Ort sichergestellt.

Noch am selben Tag wurde der Rasenmäher von Polizeibeamten zur Eigentümerin zurückgebracht.

Bei der Kontrolle vom Fahrzeug kamen noch weitere Unstimmigkeiten ans Licht: Neben einem Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz verstieß der 26-jährige Fahrer aus Köln auch gegen die Gewerbeordnung.

Der Dieb musste eine Sicherheitsleistung zahlen und wurde im Anschluss vor Ort entlassen.

Eine Anzeige bezüglich des Diebstahls wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell