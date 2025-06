POL-EU: Unbekannte bestiehlt Senioren in Wohnhaus

Zülpich-Geich (ots) - Gestern (3. Juni) befuhr ein 32-jähriger Zülpicher um 19.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Lochstraße in Fahrtrichtung Hompeschstraße. Als er während der Fahrt auf sein in einer Halterung am Fahrrad befindliches Mobiltelefon schaute, übersah er einen am Straßenrand geparkten Pkw und kollidierte mit diesem. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

