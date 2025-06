POL-EU: Betrunkener Radfahrer baut Unfall

Bad Münstereifel (ots) - Unbekannte entwendeten das Ortseingangsschild von Reckerscheid in Bad Münstereifel. Zudem wurden am 27. Mai in Bad Münstereifel-Hohn zwei Verkehrszeichen an einem Feldwirtschaftsweg geklaut. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: ...

