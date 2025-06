POL-EU: Diebstahl aus Pkw

Kall-Wahlen (ots) - Unbekannte haben heute Nacht (3. Juni) gegen 0.46 Uhr mehrere Leipfosten auf der Kreisstraße 60 in Kall-Wahlen verteilt. Auf einer Strecke von circa 250 Meter wurden die Leitpfosten am Fahrbahnrand herausgerissen und in beiden Fahrtrichtungen auf der Fahrbahn verteilt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

