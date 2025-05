Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Fabrikgebäude

Gummersbach (ots)

Ohne Beute entkamen Einbrecher, die in der Zeit von Mittwoch (30. April) bis Montag in den Lagerraum einer Fabrik in der Robert-Bosch-Straße einstiegen. Sie hebelten ein Blechelement der Außenwand auf und gelangten so in das Gebäude. Die Kriminellen durchsuchten den Lagerraum, stahlen nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

