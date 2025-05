POL-GM: Einbruch in Lagercontainer scheitert

Nümbrecht (ots) - Am Montagnachmittag (5. Mai) war ein 41-jähriger VW-Fahrer aus Ruppichteroth auf der L95 von Malzhagen in Richtung Nümbrecht unterwegs. In einer Linkskurve kam er gegen 14:45 Uhr von der Straße ab, beschädigte einen Weidezaun und überschlug sich mehrfach auf einer angrenzenden Wiese. Der Fahrer ließ sein stark beschädigtes Auto auf der Wiese stehen und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei ...

