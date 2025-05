Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Oberberg hat eine neue Polizeispitze

Oberbergischer Kreis (ots)

David Clemens (38) ist neuer Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde. Nachdem er im März diesen Jahres von Landrat Jochen Hagt als neuer Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz (GE) vorgestellt wurde (https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/presse/david-clemens-ist-neuer-leiter-der-direktion-gefahrenabwehreinsatz), tritt er nun die Nachfolge von Sascha Himmel an, der sich Ende April in den Ruhestand verabschiedete. Mit dem Funktionswechsel übt David Clemens nun die Dienst- und Fachaufsicht über ca. 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vier Direktionen der Kreispolizeibehörde aus. Wer zukünftig die Leitung der Direktion GE übernimmt, steht derzeit noch nicht fest.

