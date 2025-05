Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 21-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagabend (4. Mai) auf der Grötzenberger Straße hat sich ein 21-jähriger Autofahrer aus Nümbrecht schwere Verletzungen zugezogen. Der 21-Jährige fuhr gegen 22:40 Uhr in seinem VW Polo auf der Grötzenberger Straße in Richtung Niederbröl. Er beabsichtigte, hinter einer Querungshilfe nach links auf den Birkenweg abzubiegen. Ein 18-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Waldbröl, der ebenfalls in Richtung Niederbröl fuhr, setzte zeitgleich zu einem Überholvorgang an und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Pkw, als auch den davor fahrenden 21-Jährigen zu überholen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Polo und dem Golf. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 18-Jährige als auch sein 17-jähriger Beifahrer aus Nümbrecht zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Alle drei Verletzten kamen in Krankenhäuser.

