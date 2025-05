Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin angefahren

Gummersbach (ots)

Am Freitag (2. Mai) kam es an der beampelten Kreuzung Rospestraße / Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Gegen 10:45 Uhr bog ein 66-jähriger Gummersbacher mit seinem Renault von der Brückenstraße nach rechts auf die Rospestraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 69-jährigen Fußgängerin, welche die Rospestraße überqueren wollte. Die 69-jährige Gummersbacherin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

