Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunkener Unfallfahrer flüchtet

Nümbrecht (ots)

Am Montagnachmittag (5. Mai) war ein 41-jähriger VW-Fahrer aus Ruppichteroth auf der L95 von Malzhagen in Richtung Nümbrecht unterwegs. In einer Linkskurve kam er gegen 14:45 Uhr von der Straße ab, beschädigte einen Weidezaun und überschlug sich mehrfach auf einer angrenzenden Wiese. Der Fahrer ließ sein stark beschädigtes Auto auf der Wiese stehen und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei traf ihn an seiner Wohnanschrift an und stellte fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Daher musste der 41-Jährige, der sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Auto wurde sichergestellt.

