LPI-EF: Siegel von Kennzeichen entwendet

Sömmerda (ots) - Am Dienstagabend ereignete sich in Sömmerda ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom Unfallort. Ein 19-jähriger Fahrer war gegen 18:00 Uhr in der Lucas-Cranach-Straße unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Straßenlaterne kollidierte. Diese wurde hierbei beschädigt und geriet in Schieflage. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Anschließend ...

