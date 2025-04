POL-SI: Ölspur von mehreren hundert Metern: Polizei sucht Verursacher - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am Donnerstagvormittag (24.04.2025) ist ein noch unbekannter Autofahrer in Weidenau gegen einen Ampelmast gefahren und geflüchtet. Gegen 10:40 Uhr meldete sich ein Zeuge auf der Leitstelle, der den Unfall zuvor an der Kreuzung Weidenauer Straße / Breite Straße beobachtet hat. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Golf Sportsvan in die Breite Straße abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache ...

mehr