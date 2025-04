POL-SI: Autofahrer flüchtet nach Ampel-Unfall - #polsiwi

Neunkirchen (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwochnachmittag (23.04.2025) in ein Einfamilienhaus in Neunkirchen eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen liegt die Tatzeit zwischen 13:40 Uhr und 15:15 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "In der Klotzbach". Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und ...

