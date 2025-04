POL-SI: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Neunkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwochnachmittag (23.04.2025) in ein Einfamilienhaus in Neunkirchen eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen liegt die Tatzeit zwischen 13:40 Uhr und 15:15 Uhr.

Die Einbrecher verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "In der Klotzbach". Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Dabei entwendeten sie Schmuck in unbekanntem Wert und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die unter der 0271/7099-0 Hinweise zu verdächtigen Personen geben können.

