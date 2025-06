Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Sömmerda (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich in Sömmerda ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom Unfallort. Ein 19-jähriger Fahrer war gegen 18:00 Uhr in der Lucas-Cranach-Straße unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Straßenlaterne kollidierte. Diese wurde hierbei beschädigt und geriet in Schieflage. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Unfallverursacher kurze Zeit später festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Auch der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (SE)

