LPI-EF: 9-jähriges Kind angefahren

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag verursachte ein bislang unbekannter Täter in Erfurt einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Gegen 01:30 Uhr machte sich der Unbekannte in der Körnerstraße an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Dabei schlug er bei einem Auto die Seitenscheibe und bei einem weiteren die Heckscheibe ein. Ein Zeuge wurde auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Täter. Die ...

