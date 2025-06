LPI-EF: Gestohlener Radlader aufgefunden

Erfurt (ots) - An einer Straßenbahnhaltestelle wurden in Erfurt Dienstagabend drei Jugendliche überfallen. Die drei 16-Jährigen hielten sich gegen 20:30 Uhr an der Haltestelle in der Rudolfstraße auf, als sich ihnen sechs Personen näherten. Diese forderten von den Jugendlichen Geld und begannen diese zu schlagen. Daraufhin gab einer der Jungs seine Geldbörse mit etwa 175 Euro Bargeld heraus und die Angreifer flüchteten. Durch die sofort eingeleiteten ...

