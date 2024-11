Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach Einbruch gefasst

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Lottoannahmestelle in Ückendorf hat die Polizei Gelsenkirchen einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen, 25. November 2024, wurde die Polizei in die Straße Am Dördelmannshof alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten die Tatverdächtigen zu fliehen. Einer von ihnen, ein 18-Jähriger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, konnte auf einem angrenzenden Industriegelände gestellt und vorläufig festgenommen werden. Mindestens ein weiterer Einbrecher ist flüchtig. Die Ermittlungen dauern an. Im Laufe des Einsatzes kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

