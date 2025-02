POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses Speck im Müritz-Nationalpark

Greifswald (LK VG) (ots) - Die Polizei in Greifswald erhielt am 16.02.2025 gegen 20:51 Uhr Kenntnis davon, dass in Greifswald in der H.-Hertz-Straße eine mehrköpfige Personengruppe mit einem Megafon ausländerfeindliche Ausrufe tätigen soll. Eingesetzte Funkstreifenwagen konnten zunächst keine relevante Personengruppe feststellen. Resultierend aus der Einsatzbewältigung zur am heutigen Tag in Greifswald ...

