POL-K: 250211-4-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt - Fotos

Köln (ots) - Zivilpolizisten haben am Montagnachmittag (10. Februar) drei aus Rumänien stammende Taschendiebe (21, 23, 38) auf frischer Tat in der Kölner Innenstadt erwischt. Die beiden jüngeren Männer sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen 16.30 Uhr war das Trio den Beamten am Hauptbahnhof erstmalig aufgefallen, als sie nach Passanten ...

mehr