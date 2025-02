Polizei Köln

POL-K: 250211-2-K Taxifahrt nicht bezahlt und Fahrer geschlagen - Richter ordnet Untersuchungshaft gegen 29-Jährigen an

Köln (ots)

Dank eines hilfsbereiten Zeugen haben Polizisten am Montagmorgen (10. Februar) im Stadtteil Höhenhaus einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der seine Taxifahrt nicht bezahlt und den Fahrer geschlagen haben soll. Ein Richter schickte den polizeibekannten, wohnungslosen Mann in Untersuchungshaft.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Tatverdächtige gegen 7.45 Uhr von der Severinstraße in der Innenstadt zum Pfarrer-Maybaum-Weg in Höhenhaus fahren lassen und sei am Zielort weggerannt. Als der 57 Jahre alte Taxifahrer ihn einholte und festhielt, habe der 29-Jährige mehrfach auf ihn eingeschlagen und ihn unter anderem am Hals verletzt.

Mit Hilfe eines Passanten gelang es dem Taxifahrer, den 29-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. (bg/as)

