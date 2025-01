Polizei Köln

POL-K: 250130-4-K Angestellter in Kiosk durch Schüsse schwerverletzt - Mordkommission ermittelt - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Mittwochabend (29. Januar) hat ein bislang Unbekannter den 33 Jahre alten Angestellten eines Kiosks auf der Frankfurter Straße in Köln-Ostheim durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Die Tat wurde durch eine Videokamera im Kiosk aufgezeichnet. Demnach handelt es sich bei dem Täter augenscheinlich um einen maskierten und mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleideten Mann. Er ist etwa 1,80 - 1,85 Meter groß, "schmal gebaut" und trug schwarze Handschuhe.

Auf dem Video ist zu sehen, dass er um 21.13 Uhr den Kiosk betrat und zielstrebig zum Thekenbereich ging, wo sich der 33-Jährige aufhielt. Der Maskierte gab aus der Nahdistanz mehrere gezielte Schüsse auf den Unterkörper des Opfers ab und flüchtete auf einem privaten E-Scooter in Richtung Gernsheimer Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Angeschossenen um einen Bekannten des am 22.10.2024 vor einem Fitnessstudio in Kalk erschossenen 32-Jährigen (siehe hierzu Pressemitteilung Ziffer 2 vom 24. Januar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5956560 ) Die Ermittlungsgruppe "Kalasch" ist in die Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission eingebunden.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und dem flüchtigen Tatverdächtigen machen können, werden dringend um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell