POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Mann fällt vor Straßenbahn

Augsburg (ots)

Oberhausen - Bereits am Samstag (14.09.2024) fiel ein 50-jähriger Mann vor eine einfahrende Straßenbahn in der Donauwörther Straße. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 19.30 Uhr fuhr die Straßenbahn in eine Haltestelle in der Donauwörther Straße ein und bremste dabei ab. Kurz vor dem Stillstand der Straßenbahn fiel ein 50-jähriger Mann in den Schienenbereich und wurde dabei von der Straßenbahn touchiert. Ein Rettungswagen brachte ihn leichtverletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 50-jährige Mann einen Atemalkoholwert von ca. 2,6 Promille hatte.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.

