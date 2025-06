Polizei Gütersloh

POL-GT: 24-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall verstorben

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Abend des 19.06. ereignete sich auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Kaiserstraße ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 24-jähriger Fußgänger mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Der Gütersloher erlag nun am Sonntag (29.06.) im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Unfallmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6058951

