POL Schwaben Nord: 0869- Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (09.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße. Gegen 07.30 Uhr überquerte ein 11-Jähriger mit seinem Tretroller den Fußgängerüberweg an der Haltestelle "Schleiermacherstaße". Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten weißen Kastenwagen. Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am Tretroller entstand ein geringer Sachschaden. ...

