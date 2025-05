Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0868 - Polizei ermittelt nach Unfallverursachern

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (09.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße. Gegen 07.30 Uhr überquerte ein 11-Jähriger mit seinem Tretroller den Fußgängerüberweg an der Haltestelle "Schleiermacherstaße". Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten weißen Kastenwagen. Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am Tretroller entstand ein geringer Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrer des Kastenwagens fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen - Am Samstagnachmittag (10.05.2025) ereignete sich ein Unfall in der Meraner Straße. Der Verursacher flüchtete. In der Zeit von 16.50 Uhr bis 17.10 Uhr stand ein BMW auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Meraner Straße. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug den BMW am Heck und flüchtete anschließend. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

