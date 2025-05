Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Verkehrsunfall Klausener Straße

Remscheid (ots)

Gegen 00:30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Remscheid und die Löscheinheit Lüttringhausen zu einem Verkehrsunfall auf der Klausener Straße in Remscheid Lüttringhausen alarmiert. Im Kreuzungsbereich zur Klauser Delle waren aus bislang ungeklärter Ursache zwei PKW kollidiert. Eines der Fahrzeuge, ein dreirädriger PKW (Ellenator), überschlug sich dabei und blieb auf der Seite liegen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits die insgesamt fünf Insassen beide PKW verlassen. Alle Unfallbeteiligten wurden durch einen Notarzt gesichtet und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße in dem Bereich vollgesperrt.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 29 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen, davon vier des Rettungsdienstes, im Einsatz.

