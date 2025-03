Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - POLIZEI WARNT VOR BETRUG DURCH REISENDE HANDWERKER - ZEUGEN GESUCHT

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Die Polizei warnt vor betrügerischen Handwerkern, die insbesondere ältere Menschen mit unseriösen Angeboten täuschen. In zwei aktuellen Fällen setzten Täter ihre Opfer verbal unter Druck, um deutlich überhöhte Preise für angebliche Dienstleistungen zu verlangen.

Fall 1: 91-Jährige in Werlte um 490 Euro betrogen Am 1. Oktober 2024 boten sechs bislang unbekannte Täter einer 91-jährigen Geschädigten in Werlte an, ihre Dachrinne für 35 Euro zu reinigen. Nach mündlicher Zustimmung der Seniorin forderten die Männer plötzlich 490 Euro. Durch massive verbale Einschüchterung brachten sie die Frau dazu, den geforderten Betrag zu zahlen. Ermittlungen ergaben, dass das genutzte Fahrzeug bereits in anderen Fällen mit ähnlichem Vorgehen aufgefallen ist.

Fall 2: Betrug in Lahn - 200 Euro für angebliche Dachrinnenreparatur Ein ähnlicher Fall ereignete sich am 12. März 2025 in Lahn. Vier männliche Täter boten einem Geschädigten eine Dachrinnenreparatur für 30 Euro an. Nachdem er zugestimmt hatte, verlangten die Männer plötzlich 200 Euro und setzten ihr Opfer verbal unter Druck, bis es zahlte. Das Tatfahrzeug, mit polnischem Kennzeichen, wurde bereits in mehreren vergleichbaren Betrugsfällen registriert.

Polizei bittet um Hinweise Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor solchen Machenschaften. Die geschilderten Fälle sind nur stellvertretend für das Vorgehen der Täter. Bürgerinnen und Bürger sollten bei Haustürgeschäften grundsätzlich skeptisch sein und keine Barzahlungen ohne schriftliche Vereinbarung leisten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell