POL Schwaben Nord: 0873 - Polizisten stoppen Drogenfahrt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (10.05.2025) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Straße "Lauterlech" gewaltsam ein. Gegen 03.15 Uhr nahmen Anwohner ein lautes Geräusch wahr und verständigte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens ...

