Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (UK): Am Donnerstag um 19:57 Uhr befährt ein 22-jähriger Gütersloher allein in einem VW Golf befindlich die Friedrich Ebert Straße aus Richtung Verler Straße kommend in Fahrtrichtung Fran - Birkhan - Ring. Zur gleichen Zeit beabsichtigt ein 24-jähriger Gütersloher die Friedrich Ebert Straße aus Rtg Bahnhof kommend in Höhe der Hausnummer 73 zu queren. Er benutzt hierzu nicht die Lichtzeichenanlage der nahen Kaiserstraße sondern quert an einer von ihn frei gewählten Stelle die Straße. Während des Querens übersieht er den für ihn von rechts herannahenden PKW und es kommt zu einer Kollision. Der PKW berührt den Fußgänger mit der rechten Front; infolge dieser Kollision kommt der Fußgänger nicht ansprechbar auf der Friedrich-Ebert-Straße zum Liegen. Ein eingesetzter Notarzt stellt bestehende Lebensgefahr fest. Er wird in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert. Der VW Golf - Fahrer erleidet einen Schock und wird nach ärztlicher Behandlung vor Ort durch ein Notfallteam der Seelsorge betreut. Der VW Golf wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen und wird sichergestellt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 7000EUR. Die Unfallaufnahme wird durch ein Unfallaufnahmeteam aus Bielefeld und einen hinzugerufenen Sachverständigen unterstützt. Ein ebenfalls eingesetzter Hubschrauber wird nicht benötigt. Die Örtlichkeit wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme weiträumig gesperrt und umgeleitet. Zeugen, deren Personalien noch nicht erhoben wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Gütersloh unter der Rufnummer 05241-8690 zu melden.

