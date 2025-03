Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Einsatzlage - Durchsuchung eines Gebäudes mit richterlichem Beschluss

Herford (ots)

Die Polizei Herford bewältigte am Abend eine besondere Einsatzlage nach einem Verdacht zu Verstößen gegen das Waffengesetz. Kräfte der Spezialeinheiten unterstützten die Polizei Herford bei dieser Einsatzmaßnahme an einem Gebäude in einer Wohnsiedlung an der Meierstraße. Die Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei nach einem Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld waren am späten Abend abgeschlossen. Im Rahmen des Einschreitens mussten vorübergehend mehrere Personen festgesetzt werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

