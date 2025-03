Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorräder und Pedelec entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Dienstag (25.3.) stellte eine Frau aus Bünde gegen 13.00 Uhr einen Diebstahl aus ihrer Garage fest. Der oder die unbekannten Täter betraten das Grundstück an der Straße In der Siedlung und öffneten die Doppelgarage. Aus dieser wurden zwei Motorräder und ein Pedelec entwendet. Außerdem nahmen sie ein Cross-Motorrad für Kinder an sich, das sich auf dem Grundstück befand. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag im Bereich der Straße In der Siedlung etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

